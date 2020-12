Carmen Salinas habla de la muerte de sus familiares a causa de la COVID-19

El pasado 12 de noviembre, Carmen Salinas anunció la muerte de su hermano mayor Jorge, quien se convirtió en una víctima más del peligroso virus. A través de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz mexicana de 81 años se despidió de su ser querido.

“Con profunda pena les comunico que hoy, 12 de noviembre, por la mañana falleció mi adorado hermano Jorge Salinas Dávila en la clínica del Seguro Social de Torreón, Coahuila, víctima de la COVID-19”, escribió en la red social.

Tras esto, Carmen Salinas, quien enero contó sobre los pasajes más duros de su vida, volvió a pronunciarse sobre aquel doloroso acontecimiento y, reveló que su cuñada María Eugenia Ríos de Salinas también falleció a causa del coronavirus a poco menos de una semana de la partida de Jorge.

La presentadora de televisión usó su cuenta de Instagram para dedicar unas sentidas palabras a sus seres queridos. Además, aprovechó para aconsejar a sus seguidores sobre lo peligroso de esta enfermedad.

“Él fue mi adorado hermano Jorge Salinas, quien falleció el 12 de noviembre de COVID-19, y a los 6 días murió su adorada esposa, María Eugenia, fue por esta maldita enfermedad en las que muchos no creen y se aconseja no salir de casa, no hacer fiestas. Y a muchos les vale y siguen sin mascarillas y en fiestas. Por amor de Dios, cuídense. Cuiden a sus padres y hermanos mayores. Se los pido en nombre de Dios”, escribió Carmen Salinas.

Usuarios se solidarizaron con la actriz y le enviaron sus condolencias por el difícil momento que le toca atravesar.

“Mis padres también fallecieron en la misma semana”, “Qué duro”, “Espero que encuentres la fortaleza”, “Mi más sentido pésame”, fueron los mensajes que le dejaron en el perfil a la reconocida actriz mexicana, quien trabajó en telenovelas como María Mercedes o Velo de novia.

