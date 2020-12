Yo soy: ‘Ritchie Valens’, ‘Johnny Rivera’ y ‘Debbie Harry’ fueron eliminados

El último lunes 14 de diciembre fue un día de eliminación en el programa Yo soy, donde compitieron los siete artistas que habían sido sentenciados en galas anteriores. De acuerdo con las reglas del espacio de competencia, el jurado debía eliminar a dos artistas, sin embargo, Ricardo Morán sorprendió al eliminar a tres de ellos.

En el programa se enfrentaron los intérpretes de Camilo, Ritchie Valens, Olga Tañón, Debbie Harry, Johnny Rivera, Mijares y Laura León. Al final de la emisión, los artistas que personifican a ‘Mijares’, ‘Laura León’ y ‘Camilo’ respiraron en paz tras ser salvados.

Maricarmen Marín fue la encargada de anunciar al primer eliminado de la noche: Froy Camus, imitador del fallecido Ritchie Valens. Momentos después, ‘Olga Tañón’ se sumó al grupo de participantes que continúan en competencia, soñando con la ansiada copa.

“¡Atención! Debbie Harry de Blondie y Johnny Rivera, solo uno sigue en competencia y quien no sea nombrado deja esta temporada”, señaló el presentador Christian Rivero para dar el pase a Ricardo Morán, quien sorprendió con su decisión.

“Necesito explicarme ligeramente, hay momentos como este en el cual el público necesita un poco de contexto. Nosotros invitamos a los artistas a que vengan a este escenario a rendirle un homenaje a gente extraordinaria y apostamos por ellos rogando que en las pocas semanas que hay y con el esfuerzo del equipo estén a la altura de ese encargo que ellos mismos han escogido”, comentó.

“Es la responsabilidad del imitador traer al escenario cosas que hagan que como jurado, pero sobre todo como público, hagan que nos quedemos pegados a la pantalla. Porque ese es el éxito de este programa (...) No podemos estar por debajo de esa misión que se nos ha encargado y esa misión me obliga a tomar una decisión que no me gusta pero que me parece pertinente”, continuó Ricardo Morán antes de eliminar a los dos participantes, dejando pasmados a todos los presentes en el set de Latina.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.