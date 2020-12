Rubí: Ana Martín recuerda cómo conoció a Bárbara Mori y cuál fue su reacción

En las últimas décadas, Rubí se convirtió en una de las telenovelas mexicanas más exitosas de toda Latinoamérica. El melodrama se emitió en 2004 gracias a Televisa y causó tanto furor que hasta ahora se le recuerda con cariño. Cabe recordar que la historia está basada en la homónima original de Yolanda Vargas Dulché.

La protagonista fue la actriz uruguaya Bárbara Mori, quien interpretó a una bella y ambiciosa mujer sin escrúpulos, dispuesta a todo con tal de escalar socialmente y tener al mundo entero a sus pies. Dicho papel de Rubí significó la fama internacional para la artista charrúa y marcó su carrera en el mundo de la actuación para ganarse el respeto y cariño del público.

El elenco de la telenovela contó con importantes actores como Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes, además de las actuaciones antagónicas de Carlos Cámara y Manuel Landeta. La primera actriz Ana Martín, quien interpretó a Doña Refugio en la historia (madre de Rubí), se hizo presente también.

Justamente fue la madre de Bárbara Mori en la ficción que brindó una entrevista virtual para TLNovelas y recordó cómo fue su experiencia en el famoso melodrama de Televisa y cuál fue su reacción al ver por primera vez a la actriz uruguaya en los castings.

“Entonces vi entrar a varias y de repente veo una con una cara muy bella, con la cara lavada y el pelo suelto, muy sencilla, dije, ‘Qué niña más bonita, pero ‘Rubí’ necesita una fuerza enorme’”, confesó Ana Martín sobre Bárbara Morí.

La actriz de 74 años contó cómo fueron los castings para encontrar a Rubí, en los que se presentaron actrices bellas y talentosas. Sin embargo, Martín recordó haberse quedado boquiabierta luego de ver a Bárbara caracterizando al personaje, incluido el vestuario y maquillaje.

“Yo de lejos no veo, pasó, me saludó muy linda. Se fue y de repente veo entrar unos tacones, con un vestido rojo, maquillada, me quedé súpita. No se lo dije a ella, pero yo pensé: ‘Bueno esta niña, yo tengo que durar la mitad de la novela, pero creo que mata en el primer capítulo, genial’. Ya después supe que era Bárbara Mori”, relató la intérprete de Doña Refugio.

“Realmente se conoce que estudió, que se preparó, que manejó el personaje como los cuentos de Yolanda Vargas Dulché”, destacó la mexicana sobre el desenvolvimiento de Mori.