Juanes copatrocina beca en Berklee para joven talento de la música

El cantautor colombiano Juanes aceptó apadrinar la beca prodigio que entrega la Fundación Cultural Latin Grammy. Esta llevará su nombre y elegirá a un joven talento que desee cumplir los mismos sueños que alguna vez tuvo el artista cuando daba sus primeros pasos en la industria musical.

“Es emocionante (...) poderle dar, a una persona que ama la música tanto como yo, la oportunidad que yo no tuve. Me parece una manera hermosa de agradecer, ya que esto es realmente para alguien que quiera darle su vida a la música. Por eso, me parece muy poderoso”, declaró Juanes para El Tiempo.

El intérprete de “La camisa negra” contó que hace varios meses la Academia se contactó con él para ofrecerle ser parte de este gesto. “De inmediato me llevó a la época mía, cuando salí del colegio y quería estudiar música, pero no tenía la capacidad económica para hacerla y menos en una universidad como Berklee. Tampoco había una conciencia de decir: ‘Voy a estudiar música porque de eso voy a vivir’”, comentó.

La beca llevará el nombre de Juanes y además tendrá parte en la selección del ganador, quien deberá ser un joven aspirante a profesional de la música que necesite recursos económicos y pueda estudiar en Berklee College of Music.

