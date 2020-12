Evaluna Montaner revela que tuvo coronavirus: “Fue muy desagradable”

Evaluna Montaner se sumó a la lista de famosos que se contagiaron del coronavirus. Durante el podcast El rincón de la tribu, espacio que comparte en Spotify con su esposo Camilo, la joven contó cómo contrajo la enfermedad.

El cantante colombiano habló primero sobre lo que vivió Evaluna, a quien no deja de dedicarle canciones y tiernos mensajes de amor.

“Tenemos que contarles que a ‘La pulguita’ le dio coronavirus, gracias a Dios fue asintomática, a ella solo se le quitó el olfato y le dio un poquito de fiebre”, contó Camilo Echeverry. Evaluna Montaner agregó que se contagió en Colombia y que por dos días la pasó muy mal.

“Me duro dos días no tener olfato ni gusto, eso fue muy desagradable (…). Estaba a punto de subirme la fiebre un día, pero no dejé que me subiera”, comentó la hija de Ricardo Montaner.

Camilo también explicó que fue difícil para él regresar a casa y permanecer lejos de su joven esposa.

“Yo venía de un viaje, de no verte por bastantes días, y para mí era supremamente importante ese momento. Cuando yo regreso a ti y por fin descanso contigo como que se me caen las cargas cuando estoy contigo”, le confesó el intérprete de “Tutu” a Evaluna.

Asimismo, el cantante detalló que la actriz contrajo el coronavirus días antes de los Latin Grammy, donde Camilo se alzó con su primer trofeo en dicha ceremonia.

“Y yo dije ‘lo que no puede pasar es que yo me infecte antes de los Grammy y lo que no puede pasar tampoco es que yo me vaya a los Grammy sin haber tenido mi dosis de haber estado cerquita de Evaluna’, entonces tuvimos una semana en la que yo estuve con tapabocas y a lo lejos, sin tocarla, sin abrazarla, sin nada. ¡Qué momento complejo!”, expresó Camilo.

