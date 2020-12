Ethel Pozo se quiebra al celebrar su primer cumpleaños sin su fallecida tía

Ethel Pozo celebró este martes 15 de diciembre sus 40 años de vida en el set de su programa América hoy. Sin embargo, su felicidad no logró estar completa debido a que será la primera vez que lo pasará sin su tía Martha Valcárcel, quien falleció en junio de este 2020.

Luego de que la producción de su programa la sorprendiera con un emotivo video por su cumpleaños, la conductora se emocionó hasta las lágrimas y recordó los gratos momentos que vivió junto a la hermana de Gisela Valcárcel.

“Muchísimas gracias, vengo un poco sensible desde ayer (14 de diciembre) porque es el primer año que la paso sin mi tía, una de las personas que más amaba en la vida. Cuando mi mami hacía ‘Aló, Gisela’, quince años seguidos, quien me cuidaba en casa, quien me bañaba, quien me peinaba, era mi tía Martha”, expresó.

“Es el primer año que no va a estar conmigo, y las personas que han perdido a alguien tan querido saben lo que estoy sintiendo, pero, sin duda, sé que tenemos que seguir”, añadió la presentadora, con la voz entrecortada.

Ethel Pozo, quien hace un mes lanzó su primer libro, también comentó que, gracias a la pandemia, ha recordado lo importante que es valorar la vida y pasar tiempo con nuestros seres queridos. “Este año aprendí que somos muy de paso, que en cualquier momento la vida se nos va, que es frágil, y que tenemos que celebrar y valorar cada día”, señaló.

Gisela Valcárcel sorprende a Ethel Pozo por su cumpleaños

A través de un conmovedor mensaje en Instagram, Gisela Valcárcel saludó a su hija Ethel Pozo por su cumpleaños número 40.

“¡Gracias hija, por todo! Eres un regalo y has alegrado y alegras nuestras vidas. Que Dios te guíe siempre, solo así se alcanza la paz, esa que no todos pueden comprender pero que te deseo cada día. Te amo, ¡feliz día Pozito!”, fueron las palabras de la conductora.

