Daniel F sobre reactivación de shows: “No voy a arriesgar a la gente que va a verme a que se contagie”

Daniel Valdivia, más conocido como Daniel F, líder de la banda de rock Leusemia, decidió no ofrecer presentaciones presenciales hasta que tenga la seguridad de que no haya contagios entre el público.

En entrevista, aseguró que no se ha reunido con sus compañeros músicos desde hace 10 meses y explicó las razones de su postura ante la reactivación de los conciertos presenciales. También anunció su último show virtual llamado Los extraños personajes de Navidad.

Sobre la reactivación de los conciertos presenciales, ¿cuál es tu postura? ¿esperar a que salga el protocolo oficial del Gobierno para regresar a los escenarios?

En lo personal, no voy a presentarme hasta febrero con mucho optimismo. Me parece que el Gobierno se ha apresurado un poco, justo cuando los centros médicos vuelven a quedarse sin camas, cuando el rebrote es más que evidente, la propaganda del sector salud nos sugiere que no bajemos la guardia y que vivamos en un mundo en mascarillas, y con todo esto sueltan estas disposiciones, entonces no se entiende cuál ha sido el criterio.

Es por un asunto de salud pública. Yo no voy a arriesgar a la gente que va a verme a que se contagie. Si en las fechas en que estoy calculando todavía hay contagios, es obvio que no voy a salir ni tampoco quiero contagiarme.

¿Esta fue una decisión con tu compañeros de Leusemia?

Sí, pero no es cuestión de que lo converse, sino que tampoco los músicos quieren salir a tocar. Todos están encerrados en sus casas.

El asunto es que no puedo participar hasta tener la seguridad de que nadie va a salir enfermo. Siempre llaman para ver si estoy disponible, pero les decimos lo mismo, que todavía no porque aún existe un riesgo.

¿Cómo recibes el cariño de tus seguidores que han respaldado tu decisión? Incluso, te convertiste en tendencia en Twitter por los elogios de tus fans.

Estoy bastante acostumbrado al cariño de las personas que me siguen. Celebro que la gente también tenga la conciencia suficiente para poder cuidarse y que cuiden a su vez a sus familias.

¿Has pensado en emprender un negocio?

Yo solo me dedico a la música, he visto que otros colegas están diversificando sus actividades, pero por mi parte me dedico solo a hacer canciones y a cantar. Hasta que todo el ambiente esté mucho mejor y haya una nueva normalidad, ahí podremos ver qué se puede hacer en un futuro más cercano.

Respecto a tu trabajo durante este año, ¿ha sido fácil adaptarte a las formas para hacer un concierto virtual desde casa?

Mi conocimiento en tecnología me ayudó un montón. Yo soy ingeniero de sonido, he trabajado en eso por muchísimos años; así que ha sido un poco más suave el ingreso de los conciertos virtuales.

Este año ya quedó como un momento bastante siniestro, con la incertidumbre y la distancia dominando el panorama. Pero en contra de todos los pronósticos, a nivel musical a nosotros no nos ha ido nada mal, hemos tenido actividad incesante, shows privados, recitales públicos, grabación de video saludos, hice dúos, ofrecí entrevistas y he terminado de dar forma a mi nuevo libro.

¿No te has visto con los músicos de Leusemia?

No, para nada. Solo a través del streaming, por llamada y las redes, tenemos comunicación constante. Desde el último concierto que fue en febrero, no hemos vuelto a ensayar.

¿Consideras que este ha sido un buen año para ti a nivel profesional pese a la pandemia?

A nivel musical ha sido un buen año, muy al margen de los lutos, desgracias y amigos que se hayan ido.

Estás anunciando un show virtual: Los extraños personajes de Navidad. Cuéntanos más detalles sobre eso.

Es el show de cierre de año y será el 26 de diciembre. Haremos un resumen de todo lo que ha ocurrido este año con las canciones nuevas y antiguas.

¿Qué otros proyectos tienes para el 2021?

Ojalá pueda presentar mi libro, es una autobiografía que no tiene fechas ni números memorables, es muy diferente. Hago un recorrido por todo lo que me ocurrió mientras era un rockero loco. Además, tengo más de 40 canciones que estoy viendo cómo sacarlas en dos o tres discos.

