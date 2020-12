Andrea Llosa presenta a su padre con tierna foto: “El hombre que me cuida”

El 15 de diciembre, Andrea Llosa, una de las principales figuras de la televisión peruana, quiso compartir con sus seguidores en Instagram un aspecto poco visto de su vida familiar, con dos fotografías junto a su padre, Teobaldo Llosa Drago.

La primera imagen corresponde a la niñez de la conductora de Nunca más, que disfrutaba de un día de playa con su padre; mientras la segunda es más actual y ambos aparecen abrazados.

“El tiempo pasa”, escribe Andrea Llosa, en una obvia reflexión sobre las décadas que separan ambas instantáneas. También agrega sobre su progenitor: “El hombre que siempre me cuida y me protege. Te amo, papi”.

La relación entre la figura de ATV y su padre siempre ha sido estrecha, según contó Teo Llosa en 2016, durante una llamada sorpresa al programa Al aire de América Televisión, al tanto que su hija era entrevistada en vivo.

“Su niñez fue tranquila, bastante bonita, yo me encontraba volando en Pisco y nos íbamos con ella todos los fines de semana por el desierto, siempre hemos andado muy unidos y por eso la adoro”, dijo.

Por su parte, Andrea Llosa dijo sobre su padre en una entrevista posterior, en 2017, que de él aprendió a pelear por lo que considera justo.

“Una vez me dijo que elija las cosas que me hagan feliz. Que siempre duerma con la conciencia tranquila. Y eso es lo que más me enorgullece de él, que no es corrupto”, indicó a un medio local.

