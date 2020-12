Nicola Porcella reflexiona sobre su paternidad: “Mi hijo me enseñó a amar”

Nicola Porcella conmovió a sus seguidores al hablar acerca de su único hijo quien, aseguró, es lo más importante en su vida. A través de sus redes sociales, el chico reality confesó que el pequeño de 8 años dio sentido a sus días.

“Mi hijo, sin lugar a duda, fue el que me salvó la vida, el que me enseñó a amar, el que me enseñó a salir adelante, el que con un abrazo me levantó de la cama, no hay duda, lo admiro a mi gordito hermoso”, señaló Nicola Porcella en sus historias de Instagram, al ser consultado por la persona que admira más.

El modelo de 32 años suele compartir fotografías y videos luciéndose con su engreído, entre bromas y bailes ambos demuestran lo unidos que son como padre e hijo.

En otro momento, un cibernauta le preguntó a Nicola Porcella por el significado de la vida y él no dudó en responder. “Una constante lucha por salir adelante, por cumplir tus sueños. A pesar de que mucha gente a veces no quiere que los logres, uno siempre tiene que pelear por salir adelante”, señaló.

Asimismo, el popular ‘Capitán histórico’ reveló que pasará las fiestas navideñas en Perú, luego de permanecer gran parte del año en México. “Obvio voy a pasar Navidad en mi casa, esta vez no me toca con Adri (su hijo) así que la voy a pasar solo con mi mamá y con mi hermano. Nada más, suficiente”, contó.

