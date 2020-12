Mávila Huertas celebra regreso de Juliana Oxenford a la TV

Juliana Oxenford anunció su retorno a la conducción de ATV Noticias para el año 2021. Con un mensaje en Instagram, la periodista compartió en sus redes sociales una sesión de fotos que el canal le estaba realizando.

Su colega Mávila Huertas, quien trabaja en el noticiero de América TV, reaccionó a su publicación de Instagram con un cálido mensaje.

“¡Que venga lo mejor mi querida Juli’, a la gente buena solo cosas buenas! Te quiero mucho”, escribió la comunicadora en la caja de comentarios.

Juliana Oxenford se ausentó de la televisión tras haber dado a luz a su segundo hijo. Ella expresó en sus redes sociales lo feliz que se sentía al haberse convertido en madre por segunda vez.

“Hoy cumplo una semana de haber dado a luz, de dormir tres horas por día, de dar de amamantar a demanda y de no cambiar esta segunda maternidad por nada”, escribió.

“No existe algo mejor, que me haga sentir más plena y feliz, que ser mamá”, agregó la periodista de 41 años.

Así también, agradeció a sus fans por el apoyo durante este tiempo.

“Quería agradecerle por los mensajes bonitos. No les voy a mentir, no he podido leer todos. Pero aquellos que sí he logrado recibir están cargados de amor, buena onda, y me han hecho muy feliz”, redactó Juliana.

