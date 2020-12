María Pía y Anna Carina Copello se juntan con Nacho para bailar “contigo”

María Pía y Anna Carina Copello sorprendieron a sus fans al compartir la divertida coreografía que realizaron al lado de Nacho, con quien se encontraron casualmente en Miami. Los artistas demostraron sus mejores pasos al ritmo de la canción “Contigo”, colaboración entre el cantante venezolano y la colombiana Greeicy Rendón.

La expresentadora de televisión contó que el encuentro no fue planeado, no obstante, se divirtió mucho bailando con su hermana y el integrante de Chino y Nacho. “Las cosas que no se planean salen mejor. Ayer tuve la oportunidad de juntarme con @nacho y no solo canta increíble, sino también baila muy bien. Así que aprovechamos en bailar su nueva canción #Contigo” escribió en su cuenta oficial de Instagram.

“Además, pude juntarme con mi hermana @annacarinapop después de tiempo, ya que también anda por Miami ¡Gran domingo!”, añadió la recordada compañera de Timoteo.

Por su parte, Anna Carina Copello publicó parte del ensayo que tuvieron antes de grabar el clip, que ya cuenta con más de 37 mil reproducciones. “¡Nacho rocks! Ayer tuve un domingo muy cool en el que pude juntarme con con el gran Nacho, compartir un poco de su nuevo hit ‘Contigo’ (Estoy un poco muy obsesionada con la canción) y junto a mi sister María Pía Copello nos animamos a hacer el ‘Contigo challenge’”, comentó la intérprete de “Dame tu cariño”.

