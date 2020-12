Hermano de Stephanie Valenzuela denuncia que Eleazar Gómez amenaza a cantante

A principios de noviembre, Stephanie Valenzuela fue víctima de intento de feminicidio por parte de Eleazar Gómez, su expareja.

Ahora, tras casi dos meses del lamentable hecho de violencia de género, Frank Valenzuela conversó con la revista TV y Novelas y aseguró que el exactor de Televisa está amenazando a su hermana desde la cárcel.

“Ella está asustada, anda con miedo porque él la ha amenazado. Hay que ser bien caradura para que, encima de que le pegas, la quieras amenazar. Mi hermana no puede ni salir a la calle tranquila porque piensa que le pueden hacer daño”, afirmó.

Asimismo, cuestionó el hecho de que, a pesar de estar en prisión, Eleazar Gómez haya tenido acceso a un aparato telefónico. “¿Cómo es que este señor ha seguido con el celular en todo momento? Desde que ingresó (a la cárcel) ha estado con celular y a mi hermana le ha estado diciendo: ‘Soluciona las cosas’”, añadió.

Frank Valenzuela también contó que Stephanie Valenzuela se siente muy apenada y decepcionada porque en ningún momento el actor mexicano ha mostrado signos de sentirse arrepentido por haberla agredido física y psicológicamente.

“El cree que no ha hecho nada malo, le dice: ‘¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡Tengo que ir a trabajar, ya apúrate! ¡Ven y da el perdón!’. Ni siquiera es bueno para decirle ‘Discúlpame, por el amor que tuvimos, cometí un grave error. Por favor, veamos la forma de solucionar’, eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor”, aseveró el familiar de ‘Tefy’ Valenzuela.

