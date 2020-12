Celia Lora confiesa que Víctor Trujillo ‘Brozo’ es su amor platónico

Celia Lora volvió a llamar la atención de sus seguidores al confesar que considera al comediante Víctor Trujillo como su amor platónico.

La polémica hija de Alex Lora expresó su gran afecto hacia el artista que da vida al payaso ‘Brozo‘, en ‘La entrevista con...’, el programa de Youtube de Yordi Rosado.

“Él lo sabe. Me encanta desde que era niña, desde que lo conocí, de beba, desde ahí me enamoré de él. Yo ya se lo dije, él ya no estaba casado cuando lo hice”, comentó sobre el cómico de 59 años.

Sin embargo, Celia Lora aclaró que jamás ha existido nada más que una relación cordial entre ella y Víctor Trujillo y descartó que esto pueda ocurrir a futuro. “Nunca ha pasado nada entre nosotros y no creo que nunca pase nada. Y es que es amigo de mis papás”, señaló.

Luego, la hija de Alex Lora continuó con los halagos al popular comediante, presentador, locutor y actor de origen mexicano.

“Y es que lo conocí muy chiquita. Es el hombre más inteligente que yo conozco, es muy intelectual, se me hace muy interesante y eso me gusta..., el físico se acaba, siempre. Pero a mí él me gusta en todos los sentidos”, declaró la playmate de 37 años.

