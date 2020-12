Cantante peruana Ania: “Dedicarme solo al género urbano sería perder mi esencia como artista”

La cantante peruana Ania, quien es hija del compositor Fahed Mitre y de la ex Miss Perú Marisol Martínez estrenó su nueva canción “Cómo le explico”, la cuarta producción en lo que va del año.

La República conversó con la joven artista que no se dejó amilanar por la pandemia para continuar con sus proyectos.

Ania habló sobre la situación de los artistas y asegura que el género pop se está abriendo camino en la industria musical del Perú.

Acabas de lanzar tu nuevo tema “Cómo le explico”. Cuéntanos qué es lo que has querido transmitir con el videoclip

Quisimos crear algo con mucha coreografía para el video. A mí me gusta bailar y lo aplicamos. La idea era que las mujeres aparecieran como diosas y estaban tratando de decir “nosotras tenemos el poder”. Quisimos transmitir que toda la canción se sienta en los movimientos de baile. La canción trata de una chica que le dice a su expareja que se acabó la relación y que ella fue mejor de lo que merecía él.

También tiene una mayor producción en el vestuario y la coreografía. ¿Te has inspirado en algún cantante internacional?

Tengo muchos artistas internacionales en los cuales me he inspirado. Siempre me ha gustado la idea de poder hacer un videoclip con una súper producción. Me han inspirado artistas como Dua Lipa, que tienen videos con extras. Ha sido un trabajo de muchas cabezas y con mucho amor para que salga lo mejor posible.

¿Esta es tu mejor producción?

Siempre he tratado de hacer musicalmente un buen trabajo, pero en cuanto a los videos, “Cómo le explico” ha sido mi favorito.

¿Todavía te siguen llamando ‘la sobrina de Alejandro Sanz’?

Sí, todavía. Creo que es algo que se va quedar conmigo hasta que siga avanzando como artista y marcando mi propio camino.

¿Consideras que los jóvenes como tú que cantan pop no tienen el mismo reconocimiento que los cantantes de salsa o de cumbia en el Perú?

La salsa y la cumbia son los géneros que más dominan el mercado en el Perú, pero creo que poco a poco el pop está abriendo su espacio. No es un género masivo, pero hay gente que está escuchando a más artistas peruanos que cantan pop. La industria está creciendo.

¿No te has visto tentada por dedicarte solo al género urbano como la mayoría de artistas?

No. Cuando empecé, saqué un disco pop electrónico porque es algo que a mí siempre me ha gustado, cantar. Ahora, lo fusiono un poco con lo urbano, pero dedicarme solo al género urbano sería perder mi esencia como artista y eso es algo que nunca quiero comprometer.

Antes de buscar la internacionalización, ¿consideras que primero debes dejar una huella en tu patria, en el Perú?

Totalmente. A pesar de que sea difícil, es importante dejar un huella en tu país y yo, de a pocos, estoy creando mi propio camino. También estoy buscando la internacionalización. Pero mi prioridad también es crear un nombre en el Perú, que es mi casa.

¿Con cuál artista peruano te gustaría hacer una colaboración?

Con Amy Gutiérrez, es una de mis favoritas, una amiga que quiero mucho, la conozco desde hace años y tenemos algo planeado pronto. Con ella me gustaría hacer una fusión salsa con pop. Cuando a un artista peruano le va bien, eso abre camino para los demás.

¿Qué proyectos tienes para el 2021?

Estoy escribiendo y componiendo un montón porque lo ideal es sacar un nuevo disco el próximo año con algunas colaboraciones. En febrero puede ser que salga un nuevo tema. Mis planes han cambiado, pero no he dejado que la pandemia me paralice tanto.

