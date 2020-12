Bruno Odar: “Hay que llevar las salas a la gente”

‘Tempo de Navidad-Un recuerdo del futuro’, es un cuento musical virtual que narra una historia real a través de un repertorio coral dirigidos por Claudia Rheineck y con la participación de Bruno Odar. “Es una obra muy bonita, va acorde al tiempo que estamos viviendo. Una metáfora de que la vida es una música, una composición y dentro de toda esa composición, la música moviendo todas nuestras emociones”, describe el actor. Su personaje es un abuelo del futuro que le habla al público a través de la cámara. El proyecto cuenta con la colaboración de Lucho Quequezana y se estrena el 20 de diciembre (vía Teleticket Play).

El experimentado actor y director, quien tiene una escuela de actuación, no está ajeno al anuncio del ministro de la Producción, José Chicoma, acerca del reinicio de nuevas actividades económicas como el teatro. “Se estaba esperando eso hace tiempo. En mi escuela, al igual que en otras, se tuvo que suspender todo. Me parece un buen anuncio, pero difícil a la vez porque las salas solo recibirán el 40% del aforo permitido y sobre ese porcentaje hay que ver si la gente asiste, porque aún hay temor. Quizá las cosas van a ir mejorando paulatinamente, pero creo que al principio serán difíciles. No es que sea pesimista, pero dependemos del público y este será menor”, agregó reconociendo que el Estado tardó mucho en ayudar al sector cultura.

“No soy experto en la materia, pero se tardó demasiado. Se ha tenido que organizar todo el gremio de actores, de artistas, exigiendo cosas. El protocolo sale por la insistencia, cuando debería ser iniciativa del Estado. Estamos bastante atrasados en ese sentido en comparación a otros países donde la cultura es el carnet de identidad de la nación y acá se ve tan relegado. No solo de pan vive el hombre, hay otras cosas: la identidad, las costumbres, el entretenimiento, esas cosas son básicas para una mejor salud emocional de la población. La pandemia, parece, ha sido el reflejo, una radiografía de cómo estamos y ha sido el nivel de salud y de cultura”.

Sobre cómo enfrentará la nueva realidad del arte, saluda las diversas iniciativas. “ Yo tengo la idea de salir a los parques, llevar los espectáculos al aire libre y para ellos necesitaremos los permisos municipales. No esperar que la gente venga a las salas, sino que las salas lleguen a la gente. Hay que reinventarse, y como se dice: la dificultad es el camino y hay que pensar en el mejor, con sus pro y contras”.

Durante la pandemia, el mundo del arte se vio sacudido con denuncias de acoso sexual a directores. ¿Qué opinas?

Terrible pero bueno porque se está denunciando. Si bien son compañeros que conozco, me parece que sí es hora de que haya justicia, y creo ese es otro de los cambios que tiene que haber.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.