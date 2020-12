Sia afirma que Shia LaBeouf “está muy enfermo”, tras denuncia de FKA Twigs

La cantante australiana Sia recurrió a Twitter para expresar su apoyo a la británica Tahliah Debrett Barnett, más conocida por su nombre FKA Twigs, quien entabló una demanda por violencia de género contra Shia LaBeouf.

En su tweet, la intérprete de “Chandelier” afirmó que el actor estadounidense es un mentiroso patológico, y agregó que también fue maltratada por él.

“Yo también he sido herida emocionalmente por Shia, un mentiroso patológico. Me engañó, estuvimos en una relación adúltera porque me dijo que estaba soltero”, escribió la artista 44 años sin brindar más detalles del romance.

No obstante, se presume que dicho suceso podría haberse dado a finales del 2014 y enero del 2015, cuando se estrenó el videoclip “Elastic Heart”, que fue protagonizado por Shia LaBeouf. En aquella fecha, la estrella de Transformers: Dark of the Moon estaba saliendo con la modelo británica Mia Goth, con quien se casó en 2016 después de cuatro años de relación, para luego divorciarse en 2018, época en la que comenzó a ser relacionado con FKA Twigs.

En otro parte de su mensaje, Sia dice sobre el astro de Hollywood: “Creo que está muy enfermo y siento compasión por él y sus víctimas”. También le pide: “Solo debes saber, si te amas a ti mismo, mantente a salvo, mantente alejado’'.

Finalmente, Sia concluye su publicación elogiando a la artista británica por hacer pública su denuncia:”Te amo FKA Twigs. Esto es muy valiente y estoy muy orgullosa de ti”.

