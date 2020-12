Samahara Lobatón revela que sufrió cuadro de mastitis: “Ya estoy mejor”

Hace dos meses, Samahara Lobatón dio a luz a una niña y desde entonces ha compartido a sus seguidores en Instagram su desarrollo como madre primeriza.

Ahora, luego de varios días de permanecer alejada de las redes sociales, la hija de Melissa Klug reapareció para dar a conocer que sufrió un cuadro de mastitis.

“Quería contarles que he estado con mastitis, terrible, con fiebre por la sobreproducción de leche que tengo. Me fui a la casa de mi mamá, me olvidé mi extractor y no puede extraerme la leche por tres días”, relató, a través de sus historias en Instagram.

En los videos, Samahara Lobatón comentó cuáles fueron los síntomas que tuvo a causa de su enfermedad. “Hice fiebre, me temblaba todo el cuerpo, es la segunda vez que me da y es terrible... Me desconecté totalmente de las redes sociales por todo lo que me pasó estos días, son ya tres días, pero ya estoy mucho mejor”, explicó.

Samahara es una influencer con alta popularidad, por lo que su ausencia temporal en las redes sociales llamó mucho la atención de los cibernautas.

Melissa Klug envía saludo de cumpleaños a Samahara Lobatón

El pasado 20 de noviembre, Melissa Klug le dedicó un tierno mensaje de cumpleaños a Samahara Lobatón, su segunda hija, para desearle el mejor de los éxitos en su etapa como madre.

“Feliz cumple a mi segundo gran amor. Que Dios te de mucha salud y sabiduría para que seas una gran madre (de eso no tengo la menor duda que así será)”, fueron las palabras de la ’Blanca de Chucuito’ en Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.