La actriz Regina Blandón se sinceró sobre lo complicado y breve que resultó su matrimonio con el comediante Roberto Flores, más conocido como RobTalCual, de quien finalmente se divorció en 2018.

“Yo me divorcié, creo que fue por la falta de comunicación y nos lastimamos mucho los dos y lo platicamos mucho”, expresó la actriz durante una entrevista con Karla Díaz para su canal en YouTube, Pinky promise, emitido el 10 de diciembre.

La popular ‘Bibi’ de La familia P. Luche se mostró sincera al explicar que ninguno de los dos encontró lo que buscaba en la otra persona, siendo su error no poder conversar de ello abiertamente dando pie a malentendidos que fraccionaron su relación.

“Los dos esperábamos una cosa del otro que no nos dijimos. La comunicación es clave y después de todo, que fue un proceso doloroso y de reconocimiento personal, de lo que quería cada quién del otro”, reiteró.

Otro punto que Regina Blandón aborda es la falta de confianza que se generó entre ambos, no obstante, rescata que esto le dejó valiosas lecciones de vida.

“Nos lo dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás y por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero”, aseveró a modo de conclusión.

