Mamá de Mario Irivarren elogia a Vania Bludau: “Es una chica trabajadora”

El último 5 de diciembre, Vania Bludau y Mario Irivarren oficializaron su relación sentimental y recibieron las felicitaciones de sus amigos y compañeros de trabajo.

Ahora, luego de una semana, la madre del competidor de Esto es guerra brindó una entrevista a Estás en todas, en la cual tuvo halagadoras palabras hacia la nueva pareja de su hijo.

“Estoy contenta con Vania, no he tenido la oportunidad de conocerla en persona, pero sí he conversado con ella y es una chica emprendedora y trabajadora”, declaró doña Marcela.

“Es una chica que siempre está luchando por salir adelante. En esa parte Vania y Mario se complementan, es difícil encontrar una persona que te complemente en estos temas”, añadió la mamá de Mario Irivarren.

Asimismo, doña Marcela comentó que si está enterada de que a fines de diciembre su hijo viajará a Miami para celebrar el Año Nuevo al lado de Vania Bludau.

Angie Arizaga felicita romance de Mario Irivarren y Vania Bludau

Angie Arizaga saludó el romance que han iniciado Mario Irivarren y Vania Bludau hace algunas semanas, durante una entrevista para las cámaras de América espectáculos.

“Me alegra saber que mis compañeros son felices. Me encanta ver a Mario feliz, me encanta que disfrute. Él era señor hígado”, comentó la integrante de Esto es guerra, de forma irónica.

El romántico mensaje de Vania Bludau a Mario Irivarren

Luego de confirmar su relación sentimental con Mario Irivarren, Vania Bludau le dedicó al chico reality un tierno mensaje vía Instagram.

“Y pensar que la felicidad estaba hace mucho a mi lado”, escribió la modelo, quien mantenía una amistad de ocho años con Irivarren.

