Jarabe de Palo estrena videoclip póstumo de Pau Donés, “Misteriosamente hoy”

El 11 de diciembre, Jarabe de Palo estrenó el single “Misteriosamente hoy”, un tributo a su desaparecido líder Pau Donés, a seis meses de fallecimiento.

Con una letra extremadamente significativa, sobre vivir y morir en paz, “Misteriosamente hoy” también cumple el último deseo del artista español, e incluye imágenes grabadas los últimos días de su vida mientras pasea por el Valle de Arán, Lleida, junto a su perro, Fideos.

“Simplemente me gustaría hacer un vídeo en el cual se me viera con mi perro Fideos, juntos, paseando por la montaña, correteando sobre el césped, disfrutando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento, sin pensar en nada... simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña... conseguir transmitir aquella sensación me haría feliz”, escribió Pau Donés en un texto incluido en la descripción del MV en YouTube.

“Misteriosamente hoy” forma parte de Tragas o Escupes, el último disco que grabó en vida el cantante junto a Jarabe de Palo, y cuyo primer single “Eso que tú que me das” se escribió pensando en su hija Sara.

Tristemente, Pau Donés falleció el 9 de junio a los 53 años, como consecuencia de un cáncer de colon que lo afectó durante cinco años.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.