David Bisbal: “He hecho un disco más completo gracias a la gente”

“Ha sido una bomba explosiva. Siento que ha sido un año difícil, pero haberme convertido en padre por tercera vez ha dado muchísima felicidad a la familia”, nos dice por Zoom el español más famoso que se dio a conocer hace dos décadas por televisión con Operación Triunfo, David Bisbal. El cantante de ‘Dígale’ ha hecho conciertos benéficos desde su estudio y esta semana relanzó su disco En tus planes.

“No he parado de viajar en estos años y este parón obligatorio para todos (por la pandemia) a mí me ha servido para estar muchísimo más tiempo con mi familia. Aunque tengas trabajo, lo que sí es cierto es que estar diariamente en tu cama pues ha sido algo anormal (sonríe)y lo he disfrutado mucho. Siempre digo que en tiempos difíciles el mejor patrimonio que un ser humano puede tener es la familia”, comenta.

Bisbal ha grabado en la década pasada con Miley Cyrus y Rihanna, y ahora hace un dueto en ‘Tears of Gold’ con la cantante de música country, Carrie Underwood. “Si estamos escuchando la canción con unas partes de castellano es porque ella lo decidió así. Muchos medios americanos la alabaron porque ha sido la primera vez que la han escuchado cantar en castellano. Y yo (en su carrera) he cantado hasta en japonés. ¿Sabes? Es importante hacer algo diferente cada vez”.

En general, el español dice que ha valorado las opiniones en redes sociales, tanto las que han sido “para bien como para mal”. El disco es resultado de los pedidos que recogió. “Yo creo que una de las tareas más complicadas que tenemos es ver el resultado de los trabajos, ver el trabajo real, qué le ha parecido a la gente. Personalmente les he hecho mucho caso, me ha salido un disco mucho más completo, estoy contento, hay canciones de todo tipo, más al corazón, otras que son menos radiales... y todo eso es gracias a la gente y a esa autocrítica”.

El artista almeriense sostiene que este ha sido también un año “de reflexión” para los músicos. “Ha sido muy difícil ver cómo compañeros se han quedado sin trabajo”. Sin embargo, cree que la música ha tomado un rol más importante. “Ha formado parte de la vida de las personas en un momento tan duro. Se ha escuchado un montón de música y he visto a un montón de gente grabando videos, cantando y bailando. No nos quedamos con los brazos cruzados e hicimos hincapié en que teníamos que trabajar diferente a través de las plataformas”.

Por otro lado, comenta que aún está pendiente un trabajo en conjunto con Eva Ayllón. “Ya he cantando con Eva y me ha gustado muchísimo . Yo a ella la amo, sinceramente cuando la veo me entran ganas de abrazarla, siempre nos mensajeamos un poquito y siempre se acuerda mucho de la familia. Realmente me gusta mucho. La vi en el Festival de Viña del Mar porque fue con la artista (Susan Ochoa) que al final se llevó un premio importante. Nos vimos en el camerino y nos dimos un abrazo. Ella es importante. ¡Qué decir de Gian Marco (Zignago)! Son artistas con los que me gustaría trabajar en algún momento. También felicité a Eva (por el Grammy) es que, madre mía, esa mujer ¡se lo merece! Es una artista generosa, no sé si así lo sienten en Perú, pero si fuese peruano me sentiría orgulloso de tener una artista como Eva”.

