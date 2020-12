Cristian Castro brindará un show virtual para despedir el 2020

El famoso cantante mexicano Cristian Castro ofrecerá el próximo 26 de diciembre un concierto virtual y volverá a estar en contacto con sus seguidoras peruanas, luego de tres años de su última presentación en Lima.

El artista deleitará a su público con piezas como “Por amarte así”, “Vuélveme a querer”, “Lloran las rosas”, “Azul”, entre otros temas emblemáticos escogidos para esta presentación. Además, rendirá homenaje a Juan Gabriel y José José.

Cristian Castro no ha interactuado con sus fans en Lima desde el 2017, cuando las entradas para su concierto en el Hotel María Angola quedaron agotadas. Por ello, esta será una nueva ocasión para que se reencuentre con sus seguidores, quienes están a la expectativa del espectáculo que brindará el mexicano.

Los interesados en disfrutar del concierto vía streaming podrán comprar sus entradas en Teleticket. Las personas que las adquieran verán el show en la plataforma E-Ticket durante 48 horas desde el sábado 26 de diciembre, día de la transmisión en vivo.

El concierto virtual podrá ser visualizado en cualquier dispositivo, ya sea smart TV, smartphone, tableta o PC. Sin embargo, es importante tener una buena conexión a internet para evitar contratiempos.

La más reciente conferencia de prensa de Cristian Castro fue este 10 de diciembre, donde contó que desea sacar un disco y que le encantararía colaborar con Daddy Yankee, Maluma y Julieta Venegas.

“Es la tendencia, me gustan mucho todos los ritmos que hay ahora y se unen perfectamente a lo que yo hago, no me parece un cambio tan drástico”, confesó.