Yo soy: Laura León sorprende a su imitadora con un inspirador mensaje

La imitadora de Laura León recibió una inesperada sorpresa durante la última emisión de Yo soy. A través de un video, la artista original le dio todo su apoyo a la intérprete y resaltó su trabajo en la competencia.

Tras finalizar su presentación, Cristian Rivero insistió en hablar con ella y le mencionó que alguien quería extenderle unas palabras. “Hay alguien que te va a enviar un saludo, ¿quieres saber quién es?”, le dijo.

Cuando Marina Kapoor vio en pantalla a la cantante que imita, no pudo ocultar su asombro y emoción al reconocer a su ídolo musical.

La artista mexicana dejó un inspirador mensaje a la concursante de Yo soy: “Te saluda con mucho cariño tu amiga Laura León. Tesoro, me siento muy orgullosa de ti. Me has motivado, me has hecho sentir feliz con este performance que estás haciendo en la pantalla”.

La popular ‘Tesorito’ indicó que su intérprete ha hecho méritos para levantar la copa de la competencia. “Te mereces un gran premio, me siento muy orgullosa de ti. Ojalá logres todo lo que tú mereces en la vida, mi reina querida. Tú puedes y lo lograrás”.

La participante se mostró muy emocionada luego de escuchar el motivador video de Laura León y le agradeció por el gesto.

“El verla ahí me he puesto a temblar. Muchísimas gracias, tesoro. Sé que existo para ella y eso es bastante. Lo hago con bastante respeto y, sobre todo, con mucho amor”, expresó la cantante de Yo soy.

