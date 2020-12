Yo soy: Laura León sorprende a su imitadora con un inspirador mensaje

"Me has motivado, me has hecho sentir feliz con este performance que estás haciendo en la pantalla”, dijo Laura León .Foto: captura de Latina.

Marina Kapoor no pudo ocultar su emoción al escuchar las palabras de Laura León, quien aseguró que merece ganar la actual temporada de Yo soy.