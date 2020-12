Renata Flores: actriz de Televisa fue rescatada de vivir en las calles

Renata Flores es una consolidada actriz mexicana recordada por sus papeles en las telenovelas Rosa salvaje, Amores verdaderos, Cuidado con el ángel, Fuego en la sangre, Rebelde, entre otras producciones. Pese a su trayectoria, la intérprete de 71 años permanecía viviendo dentro de una camioneta estacionada en la calle, por razones aún desconocidas.

La actriz de Televisa vivía acompañada de sus perros y pocas pertenencias. Fue vista por el youtuber Alejandro Zúñiga, quien publicó en una de sus emisiones información acerca de su estado actual, por lo que fue reconocida por sus seguidores y denunciaron el hecho ante la ANDA.

La organización, que respalda a los artistas mexicanos al final de sus carreras, pudo localizarla y cederle un lugar en el centro de acopio de la casa de actores. A través de un audio, la intérprete dio a conocer que se encuentra bien recibida y despreocupó a sus colegas y fans.

“Hola, qué tal, soy Renata Flores. Estoy bien y como en casa, protegida y rodeada de amigos. Mejor, imposible. Por favor, acallen la mala información que circula de mi persona. Besos y abrazos. ¡Los quiero!”, señaló.

Por su parte, Laura Zapata afirmó que mantuvo contacto con Flores hasta hace tres años y se refirió a un problema que tenía su colega, aunque no fue específica.

“Ella y yo habíamos platicado hace 3 años de un problema que tuvo, que obviamente no me corresponde abrir públicamente. Ella me tuvo la confianza hace 3 años y estuvimos en contacto(...). Parece que esto que ha estado pasando últimamente, es algo provocado por ella en respuesta a ese problema”, declaró para el programa de espectáculos De primera mano.

