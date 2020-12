Natalia Salas se emociona al recibir saludo personalizado de Alejandro Sanz

El reconocido cantante Alejandro Sanz sorprendió a la actriz peruana Natalia Salas al felicitarla por su primer embarazo.

La también actriz Anahí de Cárdenas fue quien se contactó con el español y le pidió que grabe el mensaje dedicado a su gran amiga y colega, para luego entregárselo a la misma como obsequio de Navidad.

“Hoy me desperté y esta fue mi primera reacción del día. En las siguientes historias les cuento por qué”, escribió en Instagram Natalia Salas, quien hace unos días celebró el baby shower de su bebé con su pareja Sergio Coloma. Junto a dicha publicación, la artista compartió una foto en la que aparecía haciendo un gesto de asombro.

En el video, Alejandro Sanz le deseó el mejor de los éxitos en su futuro como madre a la exconductora de América hoy, quien está a solo unos días de conocer a su primer hijo.

“Hola, Natalia, me han dicho que vas a ser mamá así que quiero felicitarte, disfruta muchísimo de esa etapa maravillosa, que venga con muchísima salud y que traiga muchas vibras. Un beso enorme”, expresó el intérprete de canciones como “Corazón partio”, “Amiga mía” o “Un beso en Madrid”.

Natalia Salas celebra tres años de relación con Sergio Coloma

A principios de noviembre, Natalia Salas cumplió tres años de relación con Sergio Coloma y para celebrarlo le dedicó a su pareja un romántico mensaje agradeciéndole por su gran apoyo a lo largo de su embarazo.

“Esperando a nuestro bebé, no puedo estar más enamorada de él. El embarazo es hermoso, pero el cuerpo de la mujer cambia muchísimo, duele, asusta, pesa, una necesita contención, mucha. Tengo un embarazo hermoso gracias a él, que me mima a diario, me cuida, me sostiene, me acompaña, me hace sonreír, reír y completa mi felicidad”, manifestó la actriz mediante su Instagram.

