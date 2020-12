Maju Mantilla cuenta cómo conoció y se enamoró de su esposo Gustavo Salcedo

Maju Mantilla se animó a hablar acerca de su vida personal y reveló cómo conoció a su esposo Gustavo Salcedo y qué tuvo que hacer para enamorarla. La exreina de belleza participó en la secuencia Esferas de la verdad del programa Estás en todas, donde reveló más de una infidencia.

La dinámica consiste en que el artista invitado seleccione esferas que contienen un tema al azar. La presentadora de En boca de todos eligió el ‘matrimonio’ y confesó que luego de siete años de casada y dos hijos aún está enamorada de su esposo.

“Él es mi persona favorita: Gustavo. Tenemos una relación amplia”, comentó la conductora de televisión, quien inició su romance con el exdeportista en 2005. “Hay muchas cosas que tenemos en común”, añadió.

Maju Mantilla contó que conoció a su pareja en 2004, mismo año en que fue coronada como la mujer más bella en el certamen internacional Miss Mundo. Ese año, ambos trabajaron protagonizando varias sesiones de fotos para catálogos y, pese a que Gustavo Salcedo invitó a salir a la modelo, esta no aceptó porque “en ese momento estaba en una relación”.

“En ese año, yo me estaba preparando para el Miss Mundo y él se estaba preparando para ir a Atenas (Juegos Olímpicos) y competir representando al Perú. Hasta ese momento, yo no sabía que hacía remo”, comentó.

En 2005, Maju Mantilla volvió a coincidir con Gustavo Salcedo y esta vez sí lograron concretar su romance. “En esa época me dijo que me vio en televisión, ‘te he visto en los diarios, en todos lados’. (...) Yo ya estaba soltera, pero igual estaba entre Lima y Londres porque tenía que viajar a cada rato. (...) Me invitó a salir, a un montón de lugares y ya luego comenzamos como enamorados”, narró la influencer.

