FKA Twigs demanda al actor Shia LaBeouf por violencia de género

Tahliah Debrett Barnett, conocida como FKA Twings, presentó una denuncia en Los Ángeles en contra del actor estadounidense Shia LaBelouf por su “incesante abuso” cuando mantenían una relación sentimental. La cantante de origen británico acusó al protagonista de Transformers de haberla violentado sexual, física y emocionalmente.

Las situaciones que describe la intérprete de “Cellophane” en su demanda ocurrieron en 2019, cuando viajó con su expareja a una zona desértica de California. El actor de 34 años la sometió a distintos abusos, conducía el auto de manera temeraria y la amenazaba con provocar un accidente de tránsito si ella no le “profesaba su amor”.

FKA Twings narró que, en el camino de regreso, aprovechó la parada en una estación de servicio para tomar sus cosas y alejarse de Shia LaBelouf; sin embargo, este la alcanzó para agredirla y forzarla a ingresar nuevamente al auto.

La artista de 32 años explicó que el objetivo de su denuncia es “generar conciencia de las tácticas que las personas abusivas usan para controlarte y sacarte tu libre albedrío”, en entrevista con el medio The New York Times.

Por su parte, LaBeouf aceptó haber sido un agresor con las personas que están cerca de él, durante muchos años.

“No estoy en posición alguna para decirle a alguien como mi comportamiento los hizo sentir. No tengo excusas para mi alcoholismo ni mis agresiones, solo racionalización. He sido abusivo conmigo mismo y todos a mi alrededor por años. Tengo un historial de hacerle daño a la gente más cercana a mí. Me avergüenzo de esa historia y (estoy) apenado por aquellos a quienes dañé. No hay mucho más que pueda decir”, señaló para el mismo medio el actor que en octubre de 2020 tuvo problemas con la justicia tras ser acusado por robo y agresión al protagonizar una gresca callejera.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.