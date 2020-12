EEG: Gian Piero Díaz se enfurece con ‘combatientes’ por constantes derrotas

Gian Piero Díaz se encuentra muy decepcionado por desempeño de los ‘combatientes’ durante la actual temporada de Esto es guerra. El conductor del reality expresó su disgusto durante la emisión del viernes 11 de diciembre.

La victoria de los ‘guerreros’ en el puntaje acumulado les dio el beneficio de poder nominar a dos de sus integrantes para el título de mejor guerrero, quienes resultaron ser Said Palao y Alejandra Baigorria.

Sin embargo, Facundo González tomó la palabra y aseguró estar de acuerdo con el resultado, debido a que considera que su propio equipo no hizo los méritos suficientes para superar a sus contrincantes.

Luego de una extensa discusión, Gian Piero Díaz decidió intervenir y regañó firmemente a los miembros de los ‘combatientes’ por haber obtenido un puntaje mucho menor al que ganó el grupo contrario.

“Se vieron dos equipos muy parejos. No llego a entender qué puede estar pasando para que la diferencia sea tan amplia. Nos pueden ganar, pueden tener buenas semanas, son un buen equipo; ¿pero que la diferencia sea tan grande?”, dijo el conductor de Esto es guerra.

Finalmente expresó que uno de sus peores disgustos es ser derrotado: “A mí me duele terriblemente. A mí no me gusta perder, ni aquí, ni jugando ludo, ni jugando yaces. No me gusta perder, y ver 3.000 puntos de diferencia a mí sí me duele”.

