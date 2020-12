Daniela Darcourt celebra aniversario de Son tentación con antiguo video

Daniela Darcourt causó nostalgia entre sus fanáticos al publicar un antiguo video de su paso por la orquesta femenina Son tentación, para celebrar su octavo aniversario. La cantante de 24 años etiquetó a sus antiguas compañeras y bromeó acerca de su look durante esas épocas.

“Recuerdo como si hubiera sido ayer”, escribió en sus historias de Instagram la intérprete de “Señor mentira”. El clip muestra a la salsera dando sus primeros pasos en la industria musical del país, de la mano de Paula Arias, Suu Rabanal, Kate Candela, entre otras talentosas artistas.

Como se recuerda, Daniela Darcourt dejó la orquesta para abrirse paso como solista, al igual que sus colegas Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia, quienes también formaron parte del conjunto musical.

Son tentación celebrará su aniversario con un concierto virtual este sábado 12 de diciembre y tendrá como invitados a los integrantes de Combinación de la Habana.

Daniela Darcourt reflexiona sobre su carrera: Orgullosa de cada caída y sacrificio

A su corta edad, Daniela Darcourt se ha convertido en una de las artistas más representativas del Perú y se encuentra encaminada para lograr proyección internacional. Recientemente, la artista reflexionó acerca de su carrera musical y todas las dificultades que tuvo que sortear para consolidar sus proyectos.

“Hoy, después de mucho, me encuentro en uno de esos días en los que me miro al espejo y me detengo a pensar en todo lo que ya he vivido. No voy a mentirles, a veces duele mucho ver todas las cicatrices que hay dentro y fuera de mí, el camino no ha sido fácil, pero vivo orgullosa de cada persona buena y mala que conocí, de cada tropiezo, caída y sacrificio hecho para llegar hasta donde estoy”, expresó.

