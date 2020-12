Yo soy: imitadora de Amy Winehouse se une a ‘Ritchie Valens’ como refuerzo

Una icónica participante de Yo soy regresó al escenario de la competencia como refuerzo de uno de los actuales imitadores. ‘Amy Winehouse’ volvió a deleitar a los televidentes y al jurado junto a ‘Ritchie Valens’.

Ambos intérpretes cantaron a dúo el tema “Come on let’s go”, una de las canciones más icónicas del género rock and roll, y se ganaron elogios del elenco del programa.

Con una colorida temática y ostentosos vestuarios, el imitador y Any Rodríguez lograron esbozar sonrisas en los rostros Ricardo Morán y Johanna San Miguel.

“Dos personajes de diferentes épocas y han presentado algo increíble. Has agarrado una de las mejores canciones y eso es buena estrategia. Yo te he visto seguro con tremenda artista, ha sido una pieza importante”, fue la crítica de Katia Palma al imitador de Ritchie Valens.

Por su parte, el productor de Yo soy resaltó el talento del refuerzo de la noche y el desempeño de la pareja de intérpretes sobre el escenario.

“Es un placer ver a Any en el escenario, es la mejor imitadora de Amy Winehouse a nivel mundial. Junto con Ritchie Valens hemos disfrutado de la canción. En un momento me desconecté como jurado y me quedé disfrutando. La armonía final estuvo muy bonita. Felicitaciones a los dos”, dijo.

Al finalizar el programa se dio a conocer a los dos sentenciados de la noche y, a pesar de los elogios, ‘Ritchie Valens’ fue uno de los que enfrentarán una noche de eliminación en Yo soy.

