Susana Baca hará concierto gratuito por Navidad

Aún emocionada, Susana Baca quiere retribuir todo el cariño recibido de parte de sus seguidores tras el lanzamiento de “A Capella”, disco grabado a viva voz, durante la cuarentena, que le valió hacerse de su tercer Grammy Latino. Agradecida por eso, este sábado 19 de diciembre, nuestra embajadora de la música peruana ofrecerá un concierto online de estreno que podrá ser visto a nivel mundial, sin costo alguno, a través de su canal de YouTube y Facebook Oficial.

“Amigos todos, nunca he tenido tanta alegría de cantar como ahora, sobre todo porque quiero agradecer todas las muestras de cariño que me han dado cuando he ganado el tercer Grammy de mi carrera. Quiero agradecer, al mismo tiempo, el impulso que siempre recibí, aun cuando no había ganado nada. Entonces, soy una artista, porque ustedes me quieren y yo también los y las quiero”, afirma la exministra de cultura y actual miembro de la Comisión Consultiva Nacional de Cultura.

“Se me ha ocurrido, he decidido, que un concierto que lo iba a presentar como streaming pagado, lo voy a poner libre en mis redes, liberado de cualquier costo para todos nosotros. Lo vamos a estrenar este 19 de diciembre y soy feliz porque esto suceda. Déjenme que los quiera cantando, quiéranme escuchándome ¡Feliz Navidad!, ¡Feliz Año Nuevo! Que se nos pase la tristeza y ojalá venga algo que nos comprometa como siempre a seguir viviendo”, acota la artista.

Mientras tanto, Susana Baca continúa trabajando en nuevos proyectos musicales, entre ellos un disco de homenaje a Chabuca Granda, otro dedicado a la obra de Alicia Maguiña y “Palabras Urgentes”, disco que ya está listo y que será próximamente lanzado en Londres.

