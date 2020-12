Paulrhythms regresa con “Monkey”, su nuevo single

El cantautor y multi-instrumentista peruano Paulrhythms (cuyo nombre real es Paul Hoyle), dio a conocer a sus seguidores su single “Monkey”, el cual ofrece una reflexión más allá de un texto y que puede tener un carácter más lúdico.

Paulrhythms, radicado desde hace un tiempo en Alemania, usa todo su cuerpo musical en esta grabación — percusión, bajo eléctrico, guitarra y voz— para guiar a sus seguidores a través de una conversación apasionada y rítmica.

“Monkey fue grabado aquí en Berlín, en el estudio ‘Little Media’ en Schöneberg, no muy lejos de donde vivo. Lo grabamos en días separados, fueron sesiones intensas de grabación pero muy gratificantes. El sintetizador se lo dejé a un experto, mi amigo Koki Romero en Lima”, expresa.

Influenciado por artistas como Bon Iver, Ben Howard y José Gonzalez, Paulrhythms ha compartido escenario con Donavon Frankenreiter, Jenny Berggren (Ace of Base) y reconocidos artistas peruanos como We The Lion o Laguna Pai.

El cajón, su primer instrumento, despertó su pasión por los ritmos afroperuanos y la música en general. En su recorrido, ha sido invitado a tocar en Tailandia, México, Alemania y diversos escenarios en Perú. Su música viaja entre el folk, rock e influencias indie.

“Este año tuve más tiempo para reflexionar sobre mi proceso artístico y personal. Esto me motivó a seguir componiendo y a estar más alineado con el por qué hago música. Para el siguiente año se vienen dos singles más y ya estoy trabajando en un posible segundo álbum o EP que empecé durante la pandemia”, agrega.

Paulrhythms ofrece musicalidad para los oídos de cualquier persona que está en busca de un camino reflexivo y pacífico. Luego de lanzar su primer LP “Tiempo Libre” (2018), Hoyle se mudó a la magnética ciudad de Berlín y desde entonces ha estado realizando giras en Alemania.

