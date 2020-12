Nicole Pillman sobre protocolo de conciertos: “Los artistas no podemos ser intransigentes”

Nicole Pillman ha prestado su voz a exitosas producciones de América TV durante la pandemia. La cantante peruana recomienda que cuando se presente una situación adversa en la vida, hay que luchar por buscar las soluciones.

La República conversó con la artista, quien también es representante del Sindicato de Artistas Musicales del Perú. Habló sobre la reactivación de los conciertos en el país y reveló que entre sus planes está buscar la internacionalización en el 2021.

- Has colaborado con la banda sonora de De vuelta al barrio, La otra orilla y Princesas. ¿Cómo recibes estos logros en tu carrera artística?

Contenta de que consideren mi voz en distintas producciones audiovisuales. La invitación para la nueva temporada de De vuelta al barrio fue en el mes de julio, en plena cuarentena, hice una canción más actual.

Como ya había trabajado con el productor de Ven baila quinceañera, me volvieron a convocar para Princesas. Estaba ansiosa esperando el estreno porque es una producción que ha tomado mucho tiempo en realizar, con mucho profesionalismo, me parece que es una telenovela de altísimo nivel.

- Cuéntanos detalles de tu disco Renacer. ¿Cómo va la producción? ¿Ya tiene una fecha de estreno?

Estamos a puertas de lanzarlo, tiene 20 canciones y es un disco colaborativo con autores de diferentes partes del país. Se inició en la pandemia y debería estar en las plataformas en enero. Ya estamos terminándolo todo. Es un disco con varios géneros musicales.

- Entonces, ¿consideras que este ha sido un buen año para ti a nivel profesional?

A pesar de que no estuve en los escenarios, ha sido un año bastante productivo, creo que esa es la clave para un artista y en general para un emprendedor. Hay que ver siempre el camino positivo, si una puerta se cierra, hay que abrir otra. El tema de los shows ha sido difícil de sobrellevar, pero he estado dictando clases de canto, ahora estoy dictando todos los días en mi estudio.

- Supongo que has extrañado los escenarios

De todas maneras, lo máximo para un artista es estar en un escenario y cantar, que la gente te aplauda. En los conciertos virtuales solo le cantas a una cámara. Nunca va a ser igual, pero hay que adaptarse.

- También superaste el coronavirus

La enfermedad nos tomó por sorpresa porque sucedió en mayo, cuando la gente no sabía qué tomar para sanarse, gracias a Dios nosotros tuvimos atención médica oportuna. Luego de 15 días, regresamos al trabajo poco a poco, mi esposo fue el que se llevó la peor parte.

- ¿Consideras que de alguna forma el Gobierno ha abandonado a los artistas en esta situación?

Creo que ningún artista está esperando la ayuda del Gobierno. Definitivamente, la cancelación de los shows ha afectado la economía de los músicos, pero la gran mayoría ha sabido sobreponerse. Hubo un apoyo en junio para los artistas en general, este ha sido de gran ayuda fue como un tipo de concurso público, obviamente, no ha cubierto a todos, pero de igual manera felicito al Ministerio de Cultura por esa iniciativa.

Por otro lado, que ya se este dando la reactivación en la cuarta fase es una acertada decisión. Habrá gente que aun no está contenta, pero es que la situación no lo permite. Los artistas no podemos ser intransigentes, hay que pensar colectivamente.

- ¿Consideras que es una buena medida que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas y se reduzca el aforo?

Yo creo que así debería ser para empezar, se está dando paso a paso, hay que esperar que primero salgan los protocolos para los conciertos. Me parece genial que sea un primer paso.

- Eres representante del Sindicato de Artistas Musicales Del Perú. ¿Ustedes estarían aptos a adecuarse al protocolo del Gobierno?

Sí, no podemos hacer las cosas de forma desordenada. La gente quiere trabajar pero tenemos que pensar que no estamos en una situación normal. Me parece bien que se esté dando la reactivación. Igual, nosotros fuimos al Ministerio de Cultura para pedir de que luchen por nosotros, pero esta es una decisión en conjunto con el Consejo de ministros.

Yo no soy una artista que se ha caracterizado por salir a quejarse. Si la situación es adversa, en lugar de quejarse hay que buscar otro camino. Creo que el artista tiene que adaptarse a los cambios.

- ¿Qué planes tienes para el 2021?

Empezamos el año con el lanzamiento del disco Renacer, también con el estreno de la película No me digas solterona 2 cuando se abran los cines y la campaña de una canción que grabé con Son Tentación, que es de la película.

Tengo un viaje programado a Miami, donde concretaré algunas colaboraciones y estaré tratando de buscar nuevos horizontes. Además, seguiré dictando clases de canto para niños, jóvenes y adultos durante verano.

