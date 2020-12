Maju Mantilla imita baile de Shakira con coreografía de “Girl like me”

“Girl like me” es el último hit de Shakira a dúo con el grupo Black Eyed Peas, que ha conquistado las plataformas virtuales. Solo en Youtube ya cuenta con 46 millones de reproducciones. La vistosa coreografía de la colombiana tiene encantados a sus fans de todo el mundo y la presentadora de televisión Maju Mantilla no es la excepción.

La exreina de belleza sorprendió a sus miles de admiradores al vestirse con el mismo atuendo de la intérprete de “Antología” con el fin de demostrar su talento para el baile al ritmo del tema estrenado el último 4 de diciembre.

Maju Mantilla compartió el video en su cuenta oficial de TikTok, plataforma donde está cerca de llegar al millón de seguidores. “Bailar es difícil porque hay ciertos pasos que uno no los puede hacer pero lo que vale es el intento, Yo no bailo como Shakira, pero me gusta bailar y lo disfruto. Si algún paso no me sale; lo intentaré y lo intentaré hasta que salga”, comentó para América Espectáculos.

“Me gusta compartir con toda mi comunidad, entre las cosas como bailes o cosas que humor que siempre en TikTok encuentras de todo y eso divierte bastante para pasarla bien. Un buen rato”, añadió.

La figura del programa En boca de todos suele aparecer acompañada de sus hijos y esposo en las plataformas virtuales; no obstante, aseguró que debe convencerlos para que se animen a bailar. “Eso es hacerlos bailar no les gusta mucho, ellos prefieren estar colgados en el árbol, jugando con las plantas o jugando por cualquier lado”, finalizó.

