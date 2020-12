Macs Cayo y Fiorella Giampietri se comprometieron: “Y ella dijo sí”

¡Le dijo que sí! Macs Cayo, hermano de las influencers Bárbara, Stephanie y Fiorella, utilizó sus redes sociales para compartir la noticia de su compromiso con su novia.

Con un mensaje de Instagram, el ex chico reality mencionó que su pareja Fiorella Giampietri aceptó dar el siguiente paso en su relación.

“And she said yes” (Y ella dijo sí)”, escribió el joven junto a una foto con la comunicadora social, quien presumía su anillo de compromiso. “Pa’ que te digo que no, si sí”, puso, por su parte, la joven.

¿Quién es Macs Cayo? El hermano de las conocidas actrices e influencers tuvo un breve paso en el programa de competencias Combate, en 2016.

Desde hace varios años lleva una relación con Fiorella Giampietri, con quien comparte fotos y videos junto en las redes sociales.

Otras parejas que se comprometieron este año

Como se recuerda, hace unos meses la pareja conformada por Deyvis orosco y Cassandra Sánchez también anunció su compromiso.

Tras varios años de relación, el cumbiambero y la hija de Jessica Newton decidieron dar un paso más en su relación.

De igual manera, la mexicana Ninel Conde y el empresario Larry Ramos hicieron lo mismo, tras 8 meses de romance.

“Fue el día de mi cumpleaños en Bodrum, Turquía, en el restaurante Zuma. Desde la mañana me dijo que iríamos a cenar al mejor lugar de ahí, que estuviera lista a las nueve de la noche”, contó la extranjera a People en Español sobre cómo fue la pedida de mano.

