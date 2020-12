Luciana Fuster: elenco de Esto es guerra la felicita por viaje a México

Hace unos días Luciana Fuster viajó a México para presentarse en el programa Hoy, dentro de los estudios de Televisa. Ella participó de una divertida secuencia del espacio de entretenimiento.

En su estadía por tierras aztecas cumplió uno de sus sueños: conocer al colombiano Sebastián Yatra, quien se encontraba en dicha región. La joven influencer se tomó fotos con él y hasta grabaron juntos diferentes videos para TikTok.

Al respecto, sus compañeras de Esto es guerra se pronunciaron por la travesía que tuvo la competidora. En conversaciones con América Espectáculos, Rosángela Espinoza, Karen Dejo y Ducelia Echevarría hablaron del viaje de su colega.

“Dios mío, amiga. Ella ya es internacional. Veremos, tiene muchos proyectos. La felicito porque está alcanzando cosas que siempre ha querido. No me ha comentado nada, pero me imagino que deben estar grabando un videoclip. Luciana es hermosa y tiene mucho talento”, dijo la modelo de Oxapampa, quien es muy amiga de Luciana.

Por su parte, Karen Dejo comentó que no debe desaprovechar lo que le ofrece la vida. “Uno nunca debe esquivar las oportunidades”, reiteró.

Rosángela Espinoza la felicitó por este nuevo paso en su carrera como artista. Fiel a su estilo, emitió una broma acerca de su estadía durante unos días.

“Que sepa aprovechar. Si se queda por allá, mejor (risas). Bonito, tranquilo, no te preocupes”, dijo la modelo.

