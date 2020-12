Greeicy Rendón: “La música me saca de la realidad”

Greeicy Rendón es una actriz, cantante, modelo y presentadora colombiana con más de 16 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. De 28 años y pareja del rapero Mike Bahía, hace unas semanas se volvió viral, cuando se recordó una entrevista donde, fiel a su espontaneidad, reveló que de niña no le gustaba bañarse ni cepillarse los dientes.

Hoy, la popular figura se ha unido a la familia Disney +, que estrenará este 25 de diciembre ‘Soul’, la nueva cinta de Disney y Pixar, donde ella canta la versión en español de ‘Así es la vida’, que en breve estará disponible en el canal oficial de Disney Music LA Vevo en YouTube.

“Ingresar a Disney es un sueño hecho realidad. Una oportunidad bellísima porque, además, la película llega con un mensaje muy oportuno en estos tiempos difíciles”, dijo la popular artista en una conferencia, vía Zoom, con diversos medios de Latinoamérica.

Sobre el tema, agregó que “si bien ‘Así es la vida’ es una canción que tiene mucho tiempo, el mensaje es vigente y sigue siendo real. Habla de que cuando tienes una pasión y algo te mueve en la vida, debes perseguir tus sueños. Hay que continuar siempre con nuestros sueños y pasiones a pesar de los obstáculos, entender que la vida es solo una”.

Para Greeicy, todo tiene un sentido y razón. “ Esta canción no llegó en el 2019 ni en el 2021. Llegó en el momento preciso . En un año donde hemos tenido tantos retos y sacrificios, un año de muchas emociones, altibajos laborales y que solo nos quedó comunicarnos de manera tecnológica. Siento que esta canción presenta un mensaje tan espectacular que la película debe verse no solo por los niños, también por toda la familia”.

Sobre la llegada que tiene precisamente con el público infantil y adolescente, pese a que ha trabajado en series dramáticas o de acción, señala que está muy agradecida y espera seguir explorando en otras plataformas.

“Amo la actuación, tengo pasión, aunque la música es la base de mi carrera, mueve mi alma. Me encanta, la disfruto, me saca de la realidad, me llena el alma”, dice entusiasta la voz de ‘Los besos’, cuyo videoclip, en su canal oficial de YouTube, tiene más de 97 millones de reproducciones.

¿Qué crees que sigues buscando en tu carrera para sentirte completa, plena?

Yo creo que esas necesidades van surgiendo a medida del camino y van cambiando. Creo que eso es lo bonito de la vida. Siento que uno tiene ciertas metas emocionales y en el alma para seguir avanzando, pero de repente la vida te vuelve a tomar el mismo examen y, ok, necesitas poner en práctica lo aprendido. Creo que ser consciente de tus errores es valioso. Ese es el reto, porque la vida cada vez te pone desafíos más difíciles.

