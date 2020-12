Daniella Álvarez: ex Miss Colombia volverá a caminar gracias a prótesis

Daniella Álvarez, modelo colombiana que sufrió la amputación de parte de su pierna izquierda, podrá volver a caminar gracias a una moderna prótesis.

La ex Miss Colombia comunicó la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram y compartió la portada de revista que protagonizó usando el nuevo aparato.

En el mensaje, resaltó que los últimos meses han sido muy difíciles debido a que tuvo que aprender a realizar sus actividades diarias con su condición.

Asimismo, aseguró que siempre han habido personas que le han expresado su apoyo durante todo este tiempo.

“Por fin tengo mi prótesis. Qué momento más bonito poder compartirlo con ustedes. Ha sido un proceso muy duro, pero con amor, fe y voluntad todo es posible. Gracias, papá Dios, por esta portada, y a todo el equipo que hay detrás de cada uno de mis logros, celebrando conmigo”, escribió Daniella Álvarez en Instagram.

La publicación generó mucha emoción entre sus seguidores, quienes la felicitaron por aparecer en la carátula de la revista y por ser perseverante luego de la amputación de su pierna.

¿Por qué amputaron la pierna de Daniella Álvarez?

La presentadora colombiana tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en mayo del 2020 debido a que tenía una masa en el abdomen. A pesar de que, en un principio, se trataba de un proceso sencillo, todo se complicó con una isquemia que afectó principalmente a su pierna izquierda.

“Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, correr, montar bicicleta, nadar y todas las cosas que me gustan”, contó Daniella Álvarez en redes sociales.

