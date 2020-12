Cristian Castro se reunió con un grupo de periodistas de Latinoamérica y España vía Zoom. El cantante mexicano respondió inquietudes, que van desde cómo vivió el confinamiento, la muerte y planes profesionales. Él ofrecerá un concierto por streaming este 26 de diciembre, donde promete un repaso por sus hits, además de tributo a Juan Gabriel y José José. Entradas en Teleticket.

¿Qué significado tienen en tu carrera, Juan Gabriel y José José?

Son dos pilares muy grandes, me falta hacer más tributos, uno más a Vicente Fernández, a quien por cierto se lo hice en vida. Ellos son muy importantes, unos grandes para México y para mí. Mi vida la vieron crecer con estos cantantes. Yo me quiero mimetizar con ellos, ser parte de su estela y ojalá la pueda lograr. La balada romántica me gusta mucho y cada día me convenzo más que elegí bien, estoy contento. Creo que es un género que, aunque está un poco apagado en este momento, siempre va a prevalecer y va a revivir con mucha fuerza.

¿Qué ha sacado de ti este confinamiento?

Pues que ahora soy experto de casas (risas). Ya sé barrer, trapear, lavar la ropa...planchar la verdad que no. Prefiero jugar PlayStation, pero les aseguro que ya sé lavar ropa y eso me encanta. Por consentido de la mamá, no lo hacía casi nunca y ahora me gustó. De otro lado, muy triste, porque me gusta viajar, llegar a la gente. Ahora, valoro más que nunca los viajes, parece que esta vida normal no me gusta nada (ríe).

¿Qué recuerdas del día que cantaste “Azul” con Maradona?

Maradona me duele bastante. Argentina me importa y sus dolores son mis dolores (el cantante tiene dos hijos con la argentina Valeria Liberman). Los cantantes que hemos ido hemos podido extrañar muchísimo al público por la entrega tan apasionada que dan y eso fue Diego Armando Maradona. Pude ver a una persona maravillosa, cálida, muy dulce. Yo fui a verlo a Italia en una ocasión y fue maravilloso conmigo, con mi madre. Siempre la buscó. Decía que quería conocer a Mariana, a Verónica Castro y gracias a ella tuve la oportunidad de estar con él.

Estoy orgulloso de Argentina, orgulloso de Diego Armando porque luchó todo lo que pudo con sus adicciones las que le costaron la vida y eso, créanme, que lo luchó. Lo importante no es juzgar a nadie, conservar lo bonito y quedarse con lo mejor de él.

¿Echas de menos al público?

Estoy triste y tratando de hacerme el fuerte. Es una pérdida grande de un año para todos los cantantes que estamos en forma. Estoy preocupado porque hay predicciones muy pesimistas y otras optimistas, pero vamos a quedarnos con las positivas. Quizás, hasta volver a la normalidad nos cueste trabajo. Es un enigma lo que va a suceder en los próximos meses.

Ustedes saben que no escatimo en el amor que siento por la gente. Yo estoy enviciado con muchos países. Extraño los acentos. Cuando estoy en España, quiero ser español. Cuando estoy en República Dominicana, quiero ser dominicano. Me mimetizo mucho con la gente y me fascina sentir que estoy contento porque el que canta, ora dos veces. Cuando canto, conecto mucho conmigo y sé que hago bien a la gente con mis interpretaciones y eso me hace muchísima falta.

¿Qué recuerdos de Perú?

¡Perú es la maravilla!. Yo podría vivir en Perú. Esa bruma me da algo muy sexy, Perú es súper sexy. Hay una explosión verdadera de energía, una corriente que no se siente en otros lugares. Siempre hablo bien de todos los países, obviamente, pero en Perú hay una corriente muy por arriba de lo que puedo comprender. La gente tiene magia, es el público más sexy de este mundo.

¿Eres el artista que soñabas ser?

He hecho realmente lo mejor que he podido en mi vida. No ha sido fácil, tampoco difícil. Hago lo que puedo al día para avanzar, como cantante, para cuidarme, para seguir adelante con alegría, para brindarle al público una mejor actitud. La actitud es siempre positiva y siempre voy a ser positivo. Creo que es la única manera de avanzar, aunque no siempre se puede.

Hay muchos enemigos ocultos y a pesar de todos, gracias a Dios conservo mi salud que es el regalo más grande que tenemos. Con eso, hago lo que yo puedo para ser un buen cantante y poder entregarle trabajos lo mas potentes posibles.

¿Qué regalo no has podido darte?

Ser un poquito más responsable. Si me lo pudiera dar, me lo daría hacia mi trabajo, mi vida personal, mi familia, todo mi pasado, inclusive. Ojalá pudiera regalarme un poco más de responsabilidad y de compromiso.

¿Qué piensa de la muerte, la cual todo el mundo ha visto muy de cerca este año?

Yo creo que la muerte siempre nos va a estar amenazando y este año marcó a mucha gente. La persona que más amé y amaré en la vida, se la llevó. La crueldad de la muerte no hay como describirla y pues nos arrasa a todos. Tenemos que luchar contra ella con arte, con positividad, viviendo un día bonito, acariciando el sol, el agua, acariciando a tu familia, bondades, regalos, hay que poner al otro primero, hay que amarse, es la única manera de que nos den chance de estar en este mundo.

La muerte realmente me decepciona muchísimo, me hace sentir la angustia más grande del mundo, porque en toda mi vida lo único que realmente me hizo estremecer fue pensar en la muerte de mi mamá Coco (falleció en abril de este año), mi mamá Vero o mi tía Beatriz, mi mamá Chelo. Es muy duro tener que aceptar una partida, es realmente injusto. La vida está llena de cosas lindas y también de injusticias.

¿Qué colaboración te falta?

Me gusta mucho Julieta Venegas y la quiero tanto. Ella sería un súper sueño para mÍ. Ha cantado con mucha gente y me fascinaría una canción con ella. Caí como en un trance magnético muy lindo con su música, con su expresividad y con su persona. Creo que allí está una persona que me encantaría tener al lado, cantar, mirarnos y expresar cosas que pueden ser bonitas. Con ella lograría expresividad y eso me interesa muchísimo.