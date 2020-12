PSV a Steven Mercado de Yo soy: “Gracias por el honor de tu imitación”

No puedo ser indiferente con este muchacho Steven Mercado. Porque no solo aprecio que dedique su vida presente a imitarme- y concursar haciéndolo- sino que ha pasado la cuarentena completamente solo y lejos de su familia, para participar en el programa “Yo Soy”. Este músico vive en Oxapampa. Muy lejos de Lima y ya van varias temporadas del programa en las que ha participado y no ha ganado. Personalmente la vez que con sus amigos imitaron a mi ex banda Arena Hash, fue una de las mejores imitaciones en la historia de “Yo Soy”. Anoche sobrevivió a la eliminación y la cosa ya se volvió dramática para mí, por la ansiedad que Steven debe estar pasando. Su sacrificio hace rato que sobrepasó el valor de lo que significa ganar la temporada del programa. Desde aquí hermano mío te deseo lo mejor en tu camino a la final, y muchísimas gracias por el honor de tu imitación. Buenos días amigos y feliz jueves para todos !!!