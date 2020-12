Pelo D’Ambrosio y el grupo Los caracoles suicidas se unen en “Mi delirio”, una balada country nostálgica con aires folklóricos y expresiones emotivas.

Este tema forma parte del disco titulado Medianoche, de Los caracoles suicidas. El videoclip se acaba de estrenar en YouTube donde ya cuenta con más de 15.000 reproducciones.

La República conversó con Pelo D’Ambrosio sobre la situación de los músicos peruanos y la reactivación de los conciertos. Además, mencionó cuáles son sus proyectos para el 2021.

Acabas de estrenar “Mi delirio” con Los caracoles suicidas. ¿Cómo te has sentido al colaborar con este grupo de música country?

Me he sentido muy cómodo, ya que en mi adolescencia hice country. Nací en Huánuco, muy cerca de allí está Pozuzo, entonces nunca he sido ajeno a todos esos estilos que ha heredado esa parte del Perú.

Con Los caracoles suicidas es la primera canción, he hecho música con Los Kjarkas, con músicos del género andino, he tenido una mucha actividad durante la pandemia.

¿Cómo has hecho para sobrellevar la crisis en el mundo de la música?

Gracias a Dios soy cantautor y recibo regalías de todo el mundo. A pesar de que se ha limitado las regalías al 95%, de alguna manera lo digital me ha ayudado. También me reinventado con conciertos y privados online.

¿Crees que los conciertos online son factibles para los ingresos de los músicos?

No es rentable, está demostrado. A los músicos más reconocidos y taquilleros no les ha ido tan bien como podrían imaginarse. Por varias razones, primero que todo es nuevo para el público y segundo, no todos saben comprar por internet, es difícil entrar a la sala virtual, la gente no tiene paciencia.

Hace unos meses, dijiste que rechazaste un jugoso contrato para hacer un show clandestino, pero ahora que estamos en una nueva etapa en la que el número de contagios ha bajado, ¿consideras que es una buena medida el regreso de los conciertos presenciales?

Sí, lo es. Los protocolos que está poniendo el Minsa para esta reactivación de los músicos me parece sensato, moderado y responsable porque si se empieza a expandir la venta de alcohol se desenfrena todo. Me parece que nosotros hemos esperado esa luz al fondo del túnel hace mucho tiempo y ahora que la tenemos no podemos criticar.

Nos han abierto una primera puerta y no podemos ser desagradecidos. Pensé que se iba a dar entre marzo y abril, pero han empezado a confiar en nosotros y creo que si no acatamos con el protocolo debido podría revertirse, sería lo peor que podría pasar.

¿Ya has recibido propuestas para hacer conciertos presenciales?

Sí desde ayer, para Cuzco y Tacna. Mi situación la veo bien, soy un cantautor que tiene 16 hits, entonces no solo vivo de mis shows. Creo que esto va a ir reactivándose poco a poco y tendré que volver a la continuidad que tenía antes con tres conciertos por semana.

¿Qué otros proyectos tienes para el 2021?

Mi gran y esperado disco que hace 9 años tengo componiendo y preparando. Es un estuche donde vienen 5 discos, espero poder tener una buena venta, ya que sería uno de los últimos discos físicos que tenga, pues lo digital nos ha ganado. Lo he terminado, estoy en proceso de diseño y fabricación. En el tercer disco que son los duetos que he hecho con las bandas reconocidas ahí podría ir “Mi delirio”.

