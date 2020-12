José Arbulú: “El artista es una especie de antena”

Cementerio Club es una de las bandas peruanas que estrenaron música durante la pandemia y se adaptaron a la llamada ‘nueva normalidad’. Pero para el cantante José Arbulú, el concepto de “reinventarse”, que suelen mencionar sus colegas, no es muy nuevo. “En realidad los artistas no estamos al último, ya vivíamos así. Vives en base de la autogestión y no solo es la económica, sino la emocional. Tienes que ser audaz, mandarte y ser salvaje a veces, apelar a lo instintivo”.

Este sábado tienen un concierto por streaming que estuvo programado inicialmente para noviembre (en cementerioclub.fuzzpass.com). “Decidimos no aislarnos, volver a encontrarnos con la gente. Nuestra canción principal (‘Inmortales’) habla de que ‘nos volvemos a encontrar y de las heridas del pasado’, ¡qué sé yo! Ahora quizá tengan otro sentido y eso es lo bacán de la música. El artista es una especie de antena que capta y lo transmite. Más que crear, toma lo que ya hay por ahí, lo empaqueta y hace un delivery”.

Cementerio Club también utilizó sus redes sociales para apoyar las marchas contra el gobierno de Manuel Merino. Sin embargo, Arbulú considera que el compromiso de los artistas está más allá de protestar en redes o en marchas. “Eso solo es una parte. Eso ha sido una reacción a este momento, pero la tarea del arte es constante y no solamente por una cuestión de política y coyuntura, sino es una constante de nutrir y alimentar la atmósfera espiritual. Lo mío es la música, pero eso no quiere decir que me aísla; ya lo decía Platón, los músicos y otras artes advierten lo que sobreviene a las sociedades... como la canción de la Sarita ‘más poder, más poder’. La música es la voz de una sociedad y, si se aliena o la controlas, es como si estuvieras con la boca tapada”.

Pero así como no hace falta ser “fan de Chayanne” para reconocer su talento, comenta Arbulú, la escena local es libre para todo tipo de propuesta. “Tú aportas en lo que puedes aportar. El rock está asociado a la rebeldía, al inconformismo, esto es natural en el ser humano y hay que estar alerta, cuando algo está mal hay que decirlo y eso no significa que todos tengamos que salir a la calle, pero no deja de ser algo en lo que puedas aportar. Como en los deportes, a veces necesitas al que abre la trocha y también el que está escondido, ni se nota y prefiere que no sepan que está ahí”.

“Las fronteras se borraron un poco”

El streaming se ha vuelto una opción para que el rock nacional llegue a otros públicos. “No siempre podía tocar para la gente de provincias. Ahora puede estar en primera fi la alguien de Tumbes o de otro país, las fronteras se borran un poco y eso es interesante porque hay público de diferentes edades y conciertos que se ven en familia”.

Aunque han hecho “canciones oscuras” como ‘El cuervo’ (1998), la banda acaba de lanzar ‘El tren de mi ilusión’. “Con las canciones de Pedro (Solano) algo nos une. Una de las últimas letras se llama ‘Amor nuevo’ (2017), la otra es ‘Reset’ porque como cuando se llena de archivos fantasmas la computadora, en la vida necesitas un momento para volver al origen y tienes que rediseñarte una nueva visión para continuar”. El también solista y comunicador agrega que si es necesario mencionar la coyuntura en un concierto, hay que hacerlo. “Siempre hay una ventana. No puedes cortar el circuito de energía que existió en la generación”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.