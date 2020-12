George Clooney reveló que fue hospitalizado tras seguir una dieta extrema

George Clooney contó una de las peores experiencias que vivió durante su carrera artística. El famoso actor de Hollywood confesó en un entrevista que fue internado en un hospital luego de bajar drásticamente de peso para su última película.

En la conversación con The Mirror contó detalles de Midnight Sky, película que pronto formará parte de la plataforma Netflix y cuyo rodaje le dejó una lección.

Para el papel que interpretó en el filme debía bajar 12 kilogramos de peso rápidamente, por lo que decidió seguir un estricto régimen de alimentación.

“Creo que me esforcé demasiado para perder mucho peso en poco tiempo y seguramente no me estaba cuidando”, dijo George Clooney al medio.

El recurso que utilizó para su transformación lo llevó a ser hospitalizado de emergencia debido a que presentaba intensos dolores en el abdomen. Luego, los doctores descubrieron que la causa era una pancreatitis aguda.

El diagnóstico lo llevó a permanecer varios días en el centro médico y la estrella de cine afirmó que tuvo dificultades para volver al rodaje con normalidad.

“Me llevó algunas semanas mejorarme y como director no es fácil, porque necesitas energía”, expuso.

Midnight Sky será estrenada en Netflix el próximo 23 de diciembre y, además de tener a George Clooney como director y protagonista, contará con la participación de Felicity Jones, David Oyelowo y Tiffany Boone.

