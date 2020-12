Thalía sobre volver a actuar: “Me encantaría regresar en algún tipo de formato”

No cabe duda de que, a pesar de la pandemia, Thalía ha seguido trabajando en su carrera y enfrentándose a nuevos retos artísticos.

En una reciente entrevista, la mexicana comentó sobre su regreso a la actuación; sin embargo, descartó volver a las telenovelas.

“Me encantaría regresar en algún tipo de formato”, sostuvo en una entrevista con EFE, haciendo referencia a que le gustaría incursionar en las series, lo que es más acorde a los tiempos actuales.

“Las telenovelas ya fueron lo que me cimentaron en su momento, ahora estamos en otra era y estamos abiertos a diferentes proyectos”, menciona la artista, quien reveló que se ha negado numerosas veces a que se grabe alguna bioserie suya.

Por otro lado, la cantante ha dejado en claro que está dispuesta a salir de su zona de confort y reinventarse en otras ramas distintas a la vida artística.

“Cuando siempre haces lo mismo ya no hay reto, ya no hay emoción. A mí me gusta empujar; y las colaboraciones me gustan porque aprendo de ese compañero con el que estoy trabajando”, dice convencida.

“Me falta poner un puesto de tacos, no creas que no se nos ha pasado por la cabeza a mí y a Tommy. Acá, en Nueva York, un mega puesto delicioso con sus taquitos al pastor ¡wow! Eso será en otro capítulo de mi vida, pero hay muchas cosas que quiero hacer”, dijo la cantante.

