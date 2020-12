Ricardo Morán revela que Reniec le ha negado la inscripción de sus hijos

Ricardo Morán expresó su indignación al contar que sus hijos no han podido ser registrados en el Reniec. En el programa Más vale tarde, explico el difícil momento que atraviesa por las trabas que le ha puesto dicha entidad para la inscripción de sus pequeños.

El jurado de Yo soy, mencionó que sus niños se encuentran, actualmente, de ilegales en el Perú, y que no pueden viajar al exterior porque no cuentan con un documento de identidad.

“Las leyes no están a la altura de los avances tecnológicos, entonces cuando la Ley del Derecho de Familia se escribió en el año 36, nada de esto existía”, comenzó diciendo Ricardo Morán.

“Por eso un hombre solo no puede inscribir a sus hijos en el Perú. Por eso mis hijos no tienen ningún registro, viven en el Perú como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país, si así lo quisieran, porque la ley y la Reniec me ha negado con un documento la posibilidad que yo los inscriba”, añadió.

Sin embargo, el productor del programa de Latina aseguró que en Estados Unidos no tuvo ningún inconveniente para inscribir a sus hijos.

“Yo tengo sus partidas de nacimiento norteamericanas, tengo sus pasaportes porque en Estados Unidos la ley no se hace asco y firman”, finalizó en el espacio conducido por Mathías Brivio.

