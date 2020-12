Magaly Medina celebra cuatro años de matrimonio con Alfredo Zambrano

Magaly Medina se encuentra atravesando por un buen momento en su vida, tanto en lo laboral como en lo sentimental, pues acaba de cumplir cuatro años de casada con el notario Alfredo Zambrano.

Para celebrar su aniversario de bodas, la conductora de Magaly TV, la firme le dedicó un romántico mensaje a su esposo, mediante su cuenta oficial de Instagram.

“Hoy se cumplen 4 años desde que nos dijimos ‘Sí, acepto’ y cada día que pasa estoy más convencida que eres el amor de mi vida. ¡Feliz aniversario! Que sean muchos años más llenos de risas y de complicidad. Te amo”, fueron las palabras de la popular conductora, quien lleva ya 23 años en la televisión.

En poco más de una hora, la publicación de Magaly Medina en Instagram consiguió superar los 12.000 ’me gusta’ y acumuló decenas de comentarios donde los fans felicitaron a la presentadora por su aniversario con Alfredo Zambrano.

Como se recuerda, Medina y Zambrano se unieron en matrimonio el 9 de diciembre del 2016, durante una ceremonia privada que fue celebrada en el local de la corporación Wong, ubicada en el distrito de La Molina.

¿Cómo inició el romance de Alfredo Zambrano y Magaly Medina?

A través de su canal de Youtube, Magaly Medina y Alfredo Zambrano contaron cómo inició su historia de amor.

“Cuando salí de la cárcel y regresé, mi productor me invitó a comer lo que yo quisiera. Entonces vamos al restaurante y cuando de pronto me dice: ‘en esa mesa hay un amigo que quiero que conozcas’... se acercó a la mesa muy galante y me dijo: ‘Hola Magaly, yo le envié flores cuando salió de la cárcel’”, relató Medina.

