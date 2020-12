Daniela Darcourt sobre su carrera: “Orgullosa de cada caída y sacrificio”

Daniela Darcourt conmovió a sus seguidores en Instagram al compartir una publicación en la que reflexionó acerca de su carrera como cantante.

En este post, la salsera peruana, cuyo talento ha sido elogiado por Tito Nieves, detalló lo difícil que le resultó el poder hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento en nuestro país.

“Hoy, después de mucho, me encuentro en uno de esos días en los que me miro al espejo y me detengo a pensar en todo lo que ya he vivido. No voy a mentirles, a veces duele mucho ver todas las cicatrices que hay dentro y fuera de mí, el camino no ha sido fácil, pero vivo orgullosa de cada persona buena y mala que conocí, de cada tropiezo, caída y sacrificio hecho para llegar hasta donde estoy”, expresó.

Además, Daniela Darcourt utilizó este espacio en su Instagram para agradecer a Dios, a su familia, a sus amigos y a sus compañeros de trabajo por apoyarla incondicionalmente a lo largo de su trayectoria artística.

“Gracias por acompañarme en esta aventura, respetándome y dejándome ser siempre yo, sin importar qué pase”, manifestó la intérprete de “Si tú te atreves” (tema lanzado en julio del 2020).

Finalmente, la popular cantante se dirigió a sus fans para alentarlos a luchar por sus sueños con todas sus fuerzas. “Familia, todo se hace realidad, todo es posible, siempre y cuando lo hagamos entregando el alma y el corazón ¡Espero todos estén orgullosos de mi, así como yo lo estoy por el simple hecho de tenerlos aquí”, fueron las motivadoras palabras de Daniela Darcourt en Instagram.

