Selena: Carlos Ponce revive momentos que compartió con la ‘Reina del tex-mex’

La cantante Selena Quintanilla viene acaparando tendencias en redes sociales debido al reciente estreno de su bioserie producida por Netflix. En medio de la emoción y el alboroto provocado entre los fans que mantienen vigente el legado musical de la ‘Reina del tex-mex’, Carlos Ponce rememoró los momentos que vivió su lado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el famoso puertorriqueño compartió el video de su entrevista con Selena Quintanilla, quien habló sobre su premio Grammy, sus proyectos musicales a futuro y las ganas que tenía de incursionar en la actuación.

Además de la entrevista, Carlos Ponce y Selena Quintanilla comparten un día de actividades cotidianas como cocinar, pasear en un parque y hasta patinar. Todo fue televisado por el programa Control, que por esos años era conducido por el galán de telenovelas.

“Tengo cinco perros y una víbora”, se oye decir a la intérprete de “Como la flor”, ante el asombro del presentador. “Estamos haciendo promoción para el nuevo disco Amor prohibido y al mismo tiempo trabajamos en el disco en inglés”, añade la cantautora.

En otro momento, ambos se colocan patines y se unen a los integrantes de la agrupación musical Los barrio boys, con quienes la texana colaboró en el exitoso tema “Tu primer amor”. “Ellos están muy fuertes en Puerto Rico y nosotros en Texas y fue para ayudarnos en los dos mercados”, explicó la artista de origen mexicano.

Acerca de su premio Grammy, la estrella señaló que “no lo podía creer”. “Estoy muy sorprendida y muy contenta”, comentó.

Al finalizar el material audiovisual, Carlos Ponce dedica sentidas palabras hacia Selena Quintanilla, tras conocer su asesinato a manos de la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar.

“Esa tarde fue muy divertida, nosotros después de que sacamos la entrevista nos quedamos patinando un rato. A mí me alegra mucho haber conocido y compartido con Selena, pero a la vez me apena el saber que aún llegando tan alto, ella tuvo muchos planes que no pudo realizar”, señaló.

