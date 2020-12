Jaime Camil dedica emotiva carta de despedida a su papá, Jaime Camil Garza

El 6 de diciembre fallecía, en un hospital de Acapulco, el empresario mexicano Jaime Camil Garza, padre de los actores Jaime e Issabela Camil. Un día y medio después de la trágica noticia su hijo compartió en su perfil de Instagram un extenso mensaje dedicado a su memoria.

“Mi papá era un titán, la vida siempre le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al absoluto máximo y a mil revoluciones por minuto”, escribió el protagonista de la telenovela La fea más bella. De esta manera, detalló la pasión que su padre sentía por la vida.

Líneas adelante, el actor mexicano describió la personalidad amable y solidaria de su padre.

“Su generosidad no tenía límites. Si alguien necesitaba algo, fuera alguien cercano o hasta un desconocido, sabía que podía contar con Jaime Camil Garza”, expresó.

En los últimos párrafos, Jaime Camil le habla directamente a su padre haciendo patente el profundo amor que ambos se tenían.

“Papito hermoso, gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron [...] Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro”.

“Sé que el tiempo me ayudará a procesar que quizá ya no haya respuesta cuando diga ‘Pa’', que nadie me rasque la espalda cuando me acueste arriba de ti, pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás”, agregó.

Finaliza con: “Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero, el original, Te amo”.

